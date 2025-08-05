В Германии назвали "ядерную перепалку" между Трампом и Медведевым безответственной
Бывший председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал "ядерную перепалку" между США и РФ, назвав ее безответственной.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel
Детали: Мютцених прокомментировал словесную перепалку между американским президентом Дональдом Трампом и заместителем главы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, после которой лидер США приказал отправить атомные подводные лодки "в соответствующие регионы".
По мнению экс-лидера фракции СДПГ в Бундестаге, такая перепалка была "не только бестактной и необдуманной, но и безответственной". В этом контексте он вспомнил об атомных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года.
"С ядерным оружием не играют. Когда действующий президент, особенно партнер по военному союзу, говорит об этом настолько дерзко и глупо на публике, я бы ожидал четкого противодействия со стороны немецкого правительства", – заявил Мютцених.
Он предупредил, что "грубые манеры" Трампа помогают ему добиться своего не только в тарифном споре и военных расходах.
"Если этот стиль теперь проникнет в военную политику, мы встанем на роковой путь. Война, за которую ответственен Путин, раз за разом приводила нас на грань ядерной войны", – сказал Мютцених.
Он добавил: "обмен ударами" между Трампом и Медведевым дает понять, что "война может обостриться в любой момент".
"Необходимо предотвратить любые недоразумения", – подытожил экс-лидер фракции СДПГ в Бундестаге.
Напомним:
- 1 августа Трамп сообщил о приказе переместить две атомныеподводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами. После того он сказал, что субмарины уже находятся ближе к России.
- Медведев опубликовал сообщение, в котором вспомнил о советской системе автоматического ядерного удара "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".
- 4 августа пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, чтовсем следует быть "осторожными" с ядерной риторикой.