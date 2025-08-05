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В Германии назвали "ядерную перепалку" между Трампом и Медведевым безответственной

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 5 августа 2025, 14:39
В Германии назвали ядерную перепалку между Трампом и Медведевым безответственной
фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Бывший председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал "ядерную перепалку" между США и РФ, назвав ее безответственной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Мютцених прокомментировал словесную перепалку между американским президентом Дональдом Трампом и заместителем главы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, после которой лидер США приказал отправить атомные подводные лодки "в соответствующие регионы".

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По мнению экс-лидера фракции СДПГ в Бундестаге, такая перепалка была "не только бестактной и необдуманной, но и безответственной". В этом контексте он вспомнил об атомных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года.

"С ядерным оружием не играют. Когда действующий президент, особенно партнер по военному союзу, говорит об этом настолько дерзко и глупо на публике, я бы ожидал четкого противодействия со стороны немецкого правительства", – заявил Мютцених.

Он предупредил, что "грубые манеры" Трампа помогают ему добиться своего не только в тарифном споре и военных расходах.

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"Если этот стиль теперь проникнет в военную политику, мы встанем на роковой путь. Война, за которую ответственен Путин, раз за разом приводила нас на грань ядерной войны", – сказал Мютцених.

Он добавил: "обмен ударами" между Трампом и Медведевым дает понять, что "война может обостриться в любой момент".

"Необходимо предотвратить любые недоразумения", – подытожил экс-лидер фракции СДПГ в Бундестаге.

Напомним:

  • 1 августа Трамп сообщил о приказе переместить две атомныеподводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами. После того он сказал, что субмарины уже находятся ближе к России.
  • Медведев опубликовал сообщение, в котором вспомнил о советской системе автоматического ядерного удара "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".
  • 4 августа пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, чтовсем следует быть "осторожными" с ядерной риторикой.

ГерманияТрампМедведев
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