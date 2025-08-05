В НГУ сократят 200 тыловых должностей, к закупкам будут привлекать только офицеров с боевым опытом

Решения о закупках в Нацгвардии будет принимать единая комиссия на уровне главного управления, уже заключенные контракты пройдут аудит, к закупкам будут привлекать только офицеров с опытом обеспечения подразделений на передовой.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в соцсетях, спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук в комментарии "Украинской правде"

Детали: Клименко сообщил о результатах совещания с командованием Национальной гвардии. По словам министра, был разработан план внедрения перспективной модели оборонных закупок.

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Прямая речь Клименко: "Создается единая комиссия на уровне Главного управления НГУ, которая будет принимать решения о закупках. Работает новое управление контроля за служебной (боевой) деятельностью – оно будет проверять каждый документ, поставщика, подрядчика и, главное, – каждого должностного лица.

Сокращаем почти 200 тыловых должностей – ресурсы должны работать на передовую, а не на лишнюю бюрократию.

Назначение только при наличии боевого опыта. Только после проверок. В том числе – полиграфа. Без этого – ни одной подписи.

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В то же время проверяем все ранее заключенные контракты. Работает аудит и внутренняя безопасность.

Наша цель – прозрачная, эффективная, подконтрольная система снабжения, эффективный результат которой ощущают наши боевые подразделения на передовой".

Прямая речь Музычука: "Что касается назначений "только при наличии боевого опыта" – речь идет о должностях, которые отвечают за направления логистики: организация закупок, поставки вооружения и военной техники, материально-техническое обеспечение подразделений. Речь идет об опыте организации работы и поставок по направлению логистики в районах выполнения боевых задач.

На эти должности будут назначать офицеров, имеющих опыт такой работы на фронте, то есть организовывавших обеспечение боевых бригад и подразделений и прошедших соответствующую проверку".

Предыстория: