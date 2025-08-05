В НГУ сократят 200 тыловых должностей, к закупкам будут привлекать только офицеров с боевым опытом
Решения о закупках в Нацгвардии будет принимать единая комиссия на уровне главного управления, уже заключенные контракты пройдут аудит, к закупкам будут привлекать только офицеров с опытом обеспечения подразделений на передовой.
Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в соцсетях, спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук в комментарии "Украинской правде"
Детали: Клименко сообщил о результатах совещания с командованием Национальной гвардии. По словам министра, был разработан план внедрения перспективной модели оборонных закупок.
Прямая речь Клименко: "Создается единая комиссия на уровне Главного управления НГУ, которая будет принимать решения о закупках. Работает новое управление контроля за служебной (боевой) деятельностью – оно будет проверять каждый документ, поставщика, подрядчика и, главное, – каждого должностного лица.
Сокращаем почти 200 тыловых должностей – ресурсы должны работать на передовую, а не на лишнюю бюрократию.
Назначение только при наличии боевого опыта. Только после проверок. В том числе – полиграфа. Без этого – ни одной подписи.
В то же время проверяем все ранее заключенные контракты. Работает аудит и внутренняя безопасность.
Наша цель – прозрачная, эффективная, подконтрольная система снабжения, эффективный результат которой ощущают наши боевые подразделения на передовой".
Прямая речь Музычука: "Что касается назначений "только при наличии боевого опыта" – речь идет о должностях, которые отвечают за направления логистики: организация закупок, поставки вооружения и военной техники, материально-техническое обеспечение подразделений. Речь идет об опыте организации работы и поставок по направлению логистики в районах выполнения боевых задач.
На эти должности будут назначать офицеров, имеющих опыт такой работы на фронте, то есть организовывавших обеспечение боевых бригад и подразделений и прошедших соответствующую проверку".
Предыстория:
- Недавно НАБУ и САП сообщили о разоблачении коррупционной схемы при закупке БПЛА и средств РЭБ, в которой фигурируют действующий нардеп, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Нацгвардии. По данным следствия, схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
- 5 августа следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю воинской части Нацгвардии полковнику Василию Мышанскому, который является подозреваемым по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в размере 2 млн грн.