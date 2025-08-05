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Зеленский поручил сократить бюрократию, чтобы ускорить награждение военных

Станислав ПогориловВторник, 5 августа 2025, 16:55
Зеленский поручил сократить бюрократию, чтобы ускорить награждение военных
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поручил максимально сократить бюрократические процедуры, чтобы ускорить вручение государственных наград военным.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "И пятое – это чувствительный вопрос затягивания выполнения решений о награждении. К сожалению, много случаев, когда наши воины из разных составляющих Сил обороны месяцами ожидают вручения государственных наград, и это исключительно из-за громоздких бюрократических процедур".

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Детали: По словам Зеленского, он поручил максимально сократить документооборот, количество различных подписей и согласований. "Надо цифровизировать и эту сферу также", — отметил президент.

Время на представление путей реализации этого решения — до понедельника.

Зеленскийроссийско-украинская война
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