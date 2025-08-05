В Киеве подозреваемый в преступлении взорвал квартиру: ранен полицейский

В столице в Дарницком районе подозреваемый в совершении преступления мужчина пустил газ и взорвал квартиру; пострадал полицейский и сам злоумышленник.

Источник: полиция Киева

Детали: Событие произошло в Дарницком районе Киева. Подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский. Пострадал также злоумышленник.

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Благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей потерпевших больше нет, полицейские вовремя вывели жильцов из дома.

Раненому полицейскому оказывается необходимая помощь. Фигурант задержан на месте происшествия.