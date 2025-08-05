В Киеве подозреваемый в преступлении взорвал квартиру: ранен полицейский
Вторник, 5 августа 2025, 17:07
В столице в Дарницком районе подозреваемый в совершении преступления мужчина пустил газ и взорвал квартиру; пострадал полицейский и сам злоумышленник.
Источник: полиция Киева
Детали: Событие произошло в Дарницком районе Киева. Подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский. Пострадал также злоумышленник.
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Благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей потерпевших больше нет, полицейские вовремя вывели жильцов из дома.
Раненому полицейскому оказывается необходимая помощь. Фигурант задержан на месте происшествия.