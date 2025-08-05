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Зеленский поручил увеличить финансирование бригадам на закупку дронов

Станислав ПогориловВторник, 5 августа 2025, 17:25
Зеленский поручил увеличить финансирование бригадам на закупку дронов
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Второе – поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов. Деньги на это есть".

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Детали: Также Зеленский по результатам совещаний с военным командованием, правительственными чиновниками и после Ставки указал на необходимость упрощения процедур и прямого финансирования для подразделений на закупку пикапов, как на закупку дронов.

"Должна быть реальная возможность у наших воинов покупать именно те машины, которые им нужны, именно так, как это будет наиболее быстро", - сказал президент.

Президент также считает, что при подготовке воинов "должно быть больше именно реального боевого опыта этой войны". "Действительно, уже стала более эффективной подготовка в учебных центрах, но есть еще вещи, которые нужно внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной", - сказал он.

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По словам Зеленского, кроме того, должна быть расширена программа по контрактам 18-24. "Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали", - сообщил Зеленский.

Что предшествовало: В конце июня Зеленский заявлял, что Украина имеет потенциал ежегодно производить около 8 миллионов дронов различного типа, однако реализация этого потенциала сдерживается из-за недостатка финансирования.

ЗеленскийГАИроссийско-украинская война
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