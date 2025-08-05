Зеленский поговорил с Трампом

Президент Владимир Зеленский 5 августа провел беседу с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил актуальные вопросы.

Источник: глава украинского государства в соцсетях

Прямая речь: "Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно скорее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали.

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Сегодня скоординировали наши позиции – Украины и Соединенных Штатов. Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов. Президент Трамп полностью информирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам".

Детали: Кроме этого, стороны обсудили санкции против России, совместные европейские решения, которые могут помочь защите Украины, двустороннее оборонное взаимодействие с Америкой.

По словам Зеленского, проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, и она готова его подробно обсудить и заключить.

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