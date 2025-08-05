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Зеленский поговорил с Трампом

Валентина РоманенкоВторник, 5 августа 2025, 17:34
Зеленский поговорил с Трампом
Трамп и Зеленский. Коллаж УП

Президент Владимир Зеленский 5 августа провел беседу с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил актуальные вопросы.

Источник: глава украинского государства в соцсетях

Прямая речь: "Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно скорее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали.

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Сегодня скоординировали наши позиции – Украины и Соединенных Штатов. Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов. Президент Трамп полностью информирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам".

Детали: Кроме этого, стороны обсудили санкции против России, совместные европейские решения, которые могут помочь защите Украины, двустороннее оборонное взаимодействие с Америкой.

По словам Зеленского, проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, и она готова его подробно обсудить и заключить.

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Предыстория:

  • 28 июля Трамп заявил о сокращении дедлайна для РФ и что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.
  • Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на это заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".
  • 4 августа Трамп заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф, вероятно, посетит Россию в среду или четверг.

ЗеленскийТрамп
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