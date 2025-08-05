Зеленский поговорил с Трампом
Президент Владимир Зеленский 5 августа провел беседу с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил актуальные вопросы.
Источник: глава украинского государства в соцсетях
Прямая речь: "Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно скорее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали.
Сегодня скоординировали наши позиции – Украины и Соединенных Штатов. Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов. Президент Трамп полностью информирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам".
Детали: Кроме этого, стороны обсудили санкции против России, совместные европейские решения, которые могут помочь защите Украины, двустороннее оборонное взаимодействие с Америкой.
По словам Зеленского, проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, и она готова его подробно обсудить и заключить.
Предыстория:
- 28 июля Трамп заявил о сокращении дедлайна для РФ и что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.
- Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на это заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".
- 4 августа Трамп заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф, вероятно, посетит Россию в среду или четверг.