Нападение на ветерана ВСУ в Харькове: подозреваемый взят под стражу

Индустриальный районный суд Харькова 5 августа избрал меру пресечения нападавшему на ветерана ВСУ с протезом – его взяли под стражу без права залога.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "5 августа Индустриальный районный суд г. Харькова удовлетворил ходатайство прокурора: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

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Процессуальное руководство осуществляет Немышлянская окружная прокуратура г. Харькова".

Что предшествовало:

В Харькове в воскресенье вечером мужчина выстрелил в ветерана ВСУ из травматического пистолета, а затем избил его, нападавший задержан.