Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нападение на ветерана ВСУ в Харькове: подозреваемый взят под стражу

Татьяна ОлейникВторник, 5 августа 2025, 18:32
Нападение на ветерана ВСУ в Харькове: подозреваемый взят под стражу
фото - Харьковская областная прокуратура

Индустриальный районный суд Харькова 5 августа избрал меру пресечения нападавшему на ветерана ВСУ с протезом – его взяли под стражу без права залога.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "5 августа Индустриальный районный суд г. Харькова удовлетворил ходатайство прокурора: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Реклама:

Процессуальное руководство осуществляет Немышлянская окружная прокуратура г. Харькова".

Что предшествовало:

В Харькове в воскресенье вечером мужчина выстрелил в ветерана ВСУ из травматического пистолета, а затем избил его, нападавший задержан.

Харьковсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Путин вряд ли согласится на ультиматум Трампа относительно прекращения войны в Украине – Reuters
фото, видеоСпецназ полиции задержал мужчину, который угрожал гранатой военным ТЦК в Черкассах
Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы в Молдове: получала деньги от РФ
фото, видео, дополнено Россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой: 2 погибших, 9 раненых
Коррупция при закупке дронов и РЭБ: суд арестовал полковника Нацгвардии, залог – 2 млн
Мужчина с гранатой пытался взять в заложники работников ТЦК на улице в Черкассах
Все новости...
Харьков
В Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его
Россияне ударили по складам в Харькове
Россия ударила дроном по Харькову: количество пострадавших возросло до 11, среди них младенец
Последние новости
18:32
Нападение на ветерана ВСУ в Харькове: подозреваемый взят под стражу
18:24
Трамп заявил, что хотел бы, но "наверняка не будет" в третий раз баллотироваться в президенты США
18:17
На фронте погиб фотохудожник и краевед Игорь Климович
18:12
Украина возобновляет судоходство по каналу, где взорвался земснаряд
17:51
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 6 августа
17:34
Зеленский поговорил с Трампом
17:30
На станции Будапешт-Келети начнется ремонт: как это повлияет на движение поездов из Украины
17:25
Зеленский поручил увеличить финансирование бригадам на закупку дронов
17:24
Силы обороны юга рассказали об обстановке вокруг Херсона и опровергли "высадку ДРГ в городе"
17:23
В Италии хотят ограничить лечение гендерной дисфории для несовершеннолетних
Все новости...
Реклама:
Реклама: