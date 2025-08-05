Нападение на ветерана ВСУ в Харькове: подозреваемый взят под стражу
Вторник, 5 августа 2025, 18:32
Индустриальный районный суд Харькова 5 августа избрал меру пресечения нападавшему на ветерана ВСУ с протезом – его взяли под стражу без права залога.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "5 августа Индустриальный районный суд г. Харькова удовлетворил ходатайство прокурора: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Реклама:
Процессуальное руководство осуществляет Немышлянская окружная прокуратура г. Харькова".
Что предшествовало:
В Харькове в воскресенье вечером мужчина выстрелил в ветерана ВСУ из травматического пистолета, а затем избил его, нападавший задержан.