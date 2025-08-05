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Четыре человека пострадали в результате обстрелов Никопольского района в Днепропетровской области

Татьяна ОлейникВторник, 5 августа 2025, 19:01
Четыре человека пострадали в результате обстрелов Никопольского района в Днепропетровской области
Фото - Сергей Лысак в Telegram

5 августа российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы в Днепропетровской области, пострадали четыре человека.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В Никопольском районе под атаками врага в течение дня были райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская, Червоногригоровская громады. Агрессор целился беспилотниками и артиллерией.

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Пострадали три человека. 72-летняя женщина госпитализирована. Еще одна пострадавшая 47 лет и 38-летний мужчина будут лечиться амбулаторно".

Детали: Там также повреждены 7 частных домов, не эксплуатируемое здание, газопровод и линия электропередач. Возникли пожары.

В Синельниковском районе попадания были в Межевской, Великомихайловской, Славянской громадах.

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Пострадал 64-летний мужчина. Повреждены инфраструктура, частный дом, автомобиль и линия электропередач.

Днепропетровская областьроссийско-украинская война
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