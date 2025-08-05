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Зеленский заявил, что Хорватия выделит свою долю из оборонной программы ЕС на поддержку Украины

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 5 августа 2025, 19:08
Зеленский заявил, что Хорватия выделит свою долю из оборонной программы ЕС на поддержку Украины
Владимир Зеленский, фото: соцсеть Х

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам беседы с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем сообщил, что Хорватия готова выделить свою долю средств, которые получит в рамках механизма SAFE по финансированию оборонных проектов, на поддержку украинских защитников.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Также обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных способностей и Украины также. Хорватия выделит свою долю на поддержку наших воинов".

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Детали: Также Зеленский обсудил с Пленковичем ситуацию на фронте и российские обстрелы, а также сотрудничество с партнерами для усиления Сил обороны Украины.

Напомним:

  • Программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.
  • По последним данным СМИ, запросы на кредиты от 18 стран в рамках оборонной программы Европейской комиссии SAFE уже превышают 150 миллиардов евро.

ХорватияЗеленскийпомощь Украине
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