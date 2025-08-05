Зеленский заявил, что Хорватия выделит свою долю из оборонной программы ЕС на поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам беседы с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем сообщил, что Хорватия готова выделить свою долю средств, которые получит в рамках механизма SAFE по финансированию оборонных проектов, на поддержку украинских защитников.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Также обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных способностей и Украины также. Хорватия выделит свою долю на поддержку наших воинов".

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Детали: Также Зеленский обсудил с Пленковичем ситуацию на фронте и российские обстрелы, а также сотрудничество с партнерами для усиления Сил обороны Украины.

Напомним: