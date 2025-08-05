Коррупция при закупке дронов и РЭБ: суд арестовал экс-руководителя Рубежанской МВА

Высший антикоррупционный суд Украины применил к экс-руководителю Рубежанской МВА Андрею Юрченко по делу о коррупции в закупках РЭБ меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с альтернативой залога в размере 6 млн грн.

Источник: "Суспільне", пресс-служба САП

Детали: Суд также вызвал детективов НАБУ, которые проводили задержание и обыск у Андрея Юрченко. Их допрашивали о деталях обыска и о том, как вел себя Андрей Юрченко во время обыска.

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Адвокаты Андрея Юрченко заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Перед этим Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю воинской части, который является подозреваемым по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в размере 2 млн грн. Также Высший антикоррупционный суд избрал директору компании ООО "АКОПТЕРС" Евгении Сидельниковой, которая является подозреваемой по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более 2 млн грн.

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