Коррупция при закупке дронов и РЭБ: суд арестовал экс-руководителя Рубежанской МВА
Высший антикоррупционный суд Украины применил к экс-руководителю Рубежанской МВА Андрею Юрченко по делу о коррупции в закупках РЭБ меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с альтернативой залога в размере 6 млн грн.
Источник: "Суспільне", пресс-служба САП
Детали: Суд также вызвал детективов НАБУ, которые проводили задержание и обыск у Андрея Юрченко. Их допрашивали о деталях обыска и о том, как вел себя Андрей Юрченко во время обыска.
Адвокаты Андрея Юрченко заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.
Перед этим Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю воинской части, который является подозреваемым по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в размере 2 млн грн. Также Высший антикоррупционный суд избрал директору компании ООО "АКОПТЕРС" Евгении Сидельниковой, которая является подозреваемой по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более 2 млн грн.
Предыстория:
- 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
- Позже НАБУ и САП уточнили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
- По данным источников УП в правоохранительных органах, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
- ВАКС избрал Гайдаю меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 10 млн. грн.
- Нардепа Кузнецова суд отправил под стражу на 60 суток с возможностью внесения 8 млн. грн залога.