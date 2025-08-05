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Подсанкционные российские СМИ «все еще доступны» в Евросоюзе – отчет

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 5 августа 2025, 20:07
Подсанкционные российские СМИ «все еще доступны» в Евросоюзе – отчет
фото: Getty Images

Веб-сайты запрещенных российских СМИ все еще могут быть легко доступны в ЕС в "подавляющем большинстве" случаев, говорится в отчете, опубликованном Институтом стратегического диалога (ISD), аналитическим центром, базирующимся в Лондоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Сообщается, что после вторжения России в Украину в феврале 2022 года власти ЕС запретили подконтрольным Кремлю СМИ вещать на территории блока, в том числе в Интернете, чтобы противодействовать "дезинформации".

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Но прошло более трех лет, а "подсанкционные СМИ все еще активны и доступны" в странах-членах, говорится в отчете.

"Российские государственные СМИ продолжают сохранять сильное присутствие в интернете, создавая постоянный вызов западным демократиям", – говорится в отчете, а блокировки со стороны интернет-провайдеров "в основном неэффективны".

Санкции ЕС запретили RT, ранее известный как Russia Today, и Sputnik, а также другие подконтрольные государству СМИ, обвиненные в "информационной войне".

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Отчет ISD охватил Германию, Францию, Италию, Польшу, Чехию и Словакию, протестировав по три крупнейших интернет-провайдера в каждой из этих стран.

Было выявлено 26 СМИ, находящихся под санкциями, и сделана попытка пересмотреть 58 связанных с ними доменов. В 76% тестов провайдеры не смогли заблокировать доступ.

Государства-члены ЕС несут ответственность за обеспечение блокировки интернет-провайдерами.

Однако в отчете ISD критикуется Европейская комиссия за "неспособность" поддерживать "окончательный список различных доменных итераций" – или адресов веб-сайтов – связанных с каждым СМИ.

В отчете говорится, что это оставило страны и интернет-провайдеров "без руководства, необходимого для эффективного и целенаправленного внедрения".

"Проблема заключается в том, что когда они налагают санкции на российские государственные СМИ, они упоминают СМИ, которые подпадают под санкции – то есть Russia Today, Sputnik и т.д. – но они не указывают, какой домен подпадает под эти санкции", – сказал автор отчета Пабло Маристани де лас Касас.

"Если бы Европейская комиссия перечислила различные домены, которые, как известно, связаны с этими организациями, это значительно облегчило бы странам-членам ЕС и интернет-провайдерам в этих странах-членах обеспечение выполнения этих блокировок", – добавил он.

В отчете содержится призыв к ЕК опубликовать "постоянно обновляемый и общедоступный список" и включить его в пакеты санкций и на свою онлайн-панель санкций.

По словам автора доклада, правоприменение должно быть более гибким, поскольку Россия пытается обойти санкции. "Некоторые СМИ, например, RT, используют так называемые зеркальные домены", где они "просто копируют содержание заблокированного сайта на новый URL-адрес – новую ссылку – чтобы обойти эти санкции", сказал он.

В отчете отмечается, что Словакия, премьер-министр которой Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией, продемонстрировала худшие результаты в выполнении санкций, не заблокировав ни одного сайта.

Польша заняла второе место, тогда как Франция и Германия были наиболее эффективными в целом. Большинство доменов, попавших под санкции, имели небольшую популярность в блоке, с менее чем 1 000 просмотров в месяц, но Германия с ее большой русской диаспорой была исключением: три домена, включая RT, имели более 100 000 посетителей в месяц оттуда.

Что предшествовало:

  • 4 августа в Латвии Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) решил закрыть доступ еще к десяти интернет-страницам, распространяющим российскую пропаганду.
  • В конце июля NEPLP заблокировал доступ к ряду российских сайтов, в частности к ресурсам для набора солдат для участия в войне РФ против Украины.

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