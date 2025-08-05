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Кремль рассматривает "воздушное перемирие" в войне как уступку Трампу – Bloomberg

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 5 августа 2025, 20:35
Кремль рассматривает воздушное перемирие в войне как уступку Трампу – Bloomberg
фото: Getty images

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Кремль рассматривает несколько вариантов уступок президенту США Дональду Трампу, касающихся его попыток положить конец полномасштабной агрессии России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По данным Bloomberg, российские власти рассматривают потенциальные уступки Трампу по мирному урегулированию как попытку отвлечь внимание от угрозы вторичных санкций США.

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"Одним из возможных предложений может быть приостановка воздушных ударов с применением беспилотников и ракет как жест деэскалации – при условии, что Украина также подпишет соглашение", – пишет агентство со ссылкой на один из источников.

Собеседники Bloomberg считают, что анонсированный визит спецпосланника президента США Стивена Виткоффа в Москву "дает последний шанс для соглашения с Трампом, даже если шансы на успех невелики".

Они же добавляют, что цели Владимира Путина в войне против Украины не изменились, и на полное прекращение огня Россия до сих пор не соглашается.

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Что предшествовало:

  • В течение последних недель Трамп усилил критику в адрес России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на хозяина Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.
  • Также он рассматривает возможность "существенного" повышения тарифов на индийский импорт в течение следующих 24 часов из-за закупки страной российской нефти.

ТрампРосcияроссийско-украинская войнаперемирие
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