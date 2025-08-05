Кремль рассматривает "воздушное перемирие" в войне как уступку Трампу – Bloomberg
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Кремль рассматривает несколько вариантов уступок президенту США Дональду Трампу, касающихся его попыток положить конец полномасштабной агрессии России против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: По данным Bloomberg, российские власти рассматривают потенциальные уступки Трампу по мирному урегулированию как попытку отвлечь внимание от угрозы вторичных санкций США.
"Одним из возможных предложений может быть приостановка воздушных ударов с применением беспилотников и ракет как жест деэскалации – при условии, что Украина также подпишет соглашение", – пишет агентство со ссылкой на один из источников.
Собеседники Bloomberg считают, что анонсированный визит спецпосланника президента США Стивена Виткоффа в Москву "дает последний шанс для соглашения с Трампом, даже если шансы на успех невелики".
Они же добавляют, что цели Владимира Путина в войне против Украины не изменились, и на полное прекращение огня Россия до сих пор не соглашается.
Что предшествовало:
- В течение последних недель Трамп усилил критику в адрес России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на хозяина Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.
- Также он рассматривает возможность "существенного" повышения тарифов на индийский импорт в течение следующих 24 часов из-за закупки страной российской нефти.