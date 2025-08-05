Кремль рассматривает "воздушное перемирие" в войне как уступку Трампу – Bloomberg

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Кремль рассматривает несколько вариантов уступок президенту США Дональду Трампу, касающихся его попыток положить конец полномасштабной агрессии России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По данным Bloomberg, российские власти рассматривают потенциальные уступки Трампу по мирному урегулированию как попытку отвлечь внимание от угрозы вторичных санкций США.

Реклама:

"Одним из возможных предложений может быть приостановка воздушных ударов с применением беспилотников и ракет как жест деэскалации – при условии, что Украина также подпишет соглашение", – пишет агентство со ссылкой на один из источников.

Собеседники Bloomberg считают, что анонсированный визит спецпосланника президента США Стивена Виткоффа в Москву "дает последний шанс для соглашения с Трампом, даже если шансы на успех невелики".

Они же добавляют, что цели Владимира Путина в войне против Украины не изменились, и на полное прекращение огня Россия до сих пор не соглашается.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: