РФ нанесла авиаудар по Купянску: под завалами могут быть люди

Российская армия около четырех утра 5 августа нанесла авиационный удар по Купянску в Харьковской области, под завалами могут находиться три человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По предварительным данным, под завалами могут находиться три человека – две женщины и один мужчина. Их родственники и знакомые сообщили, что они не выходят на связь.

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Фото - Харьковская областная прокуратура

Разбор завалов затруднен из-за постоянных обстрелов, что создает опасность для спасателей".

Детали: Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).