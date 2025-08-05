Генштаб: На фронте произошло 113 столкновений

С начала суток 5 августа на фронте произошло 113 боевых столкновений, из них 28 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские войска нанесли два ракетных и 87 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1 531 дрон-камикадзе и осуществили 3 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские войска отразили 10 штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 5 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загризово.

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На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григоровка, Колодязи и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголового.

Две штурмовые операции войск противника отразили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Григоровки и в направлении Северска.

Одну вражескую атаку отразили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 28 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Проминь, Молодецкое, Лисовка, Зверово, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка и в направлении Новопавловки.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Темировка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степового и Плавней.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов.