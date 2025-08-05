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Генштаб: РФ проводит наступательные действия к северо-востоку от Покровска

Татьяна ОлейникВторник, 5 августа 2025, 23:02
Генштаб: РФ проводит наступательные действия к северо-востоку от Покровска
Карта - deepstate

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские войска вокруг Покровско-Мирноградской агломерации.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В Генштабе сообщили, что РФ уже более года тщетно пытается вытеснить украинские войска из этого района.

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В то же время, некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении украинских подразделений в Покровске. "Она абсолютно не соответствует действительности", – добавляют там.

Дословно: "В настоящее время противник проводит наступательные действия к северо-востоку от Покровска, предпринимает попытки перерезать логистику украинских войск. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска".

Донецкая областьроссийско-украинская война
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