Правительство планирует назначить Цивинского директором БЭБ в среду – источники

Победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского планируют назначить в среду,

Источник: источники УП в политических кругах

Детали: По данным собеседников, во вторник Цивинский успешно прошел полиграф, который премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала, чтобы "гарантированно избавить ситуацию от любых манипуляций".

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Напомним: