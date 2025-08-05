Правительство планирует назначить Цивинского директором БЭБ в среду – источники
Вторник, 5 августа 2025, 23:13
Победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского планируют назначить в среду,
Источник: источники УП в политических кругах
Детали: По данным собеседников, во вторник Цивинский успешно прошел полиграф, который премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала, чтобы "гарантированно избавить ситуацию от любых манипуляций".
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Напомним:
- Александр Цивинский, победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), заявил, что Служба безопасности Украины не обнаружила оснований для его неназначения.
- На заседании правительство в очередной раз не утвердило избранного конкурсной комиссией по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского на должность главы Бюро.
- Ранее сообщалось, что победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.
- 24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.
- Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского.
- Но Кабмин не утвердил Александра Цывинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины.