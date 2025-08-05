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Правительство планирует назначить Цивинского директором БЭБ в среду – источники

Украинская правдаВторник, 5 августа 2025, 23:13
Правительство планирует назначить Цивинского директором БЭБ в среду – источники
Александр Цивинский. Фото из Facebook.

Победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского планируют назначить в среду,

Источник: источники УП в политических кругах

Детали: По данным собеседников, во вторник Цивинский успешно прошел полиграф, который премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала, чтобы "гарантированно избавить ситуацию от любых манипуляций".

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Напомним:

  • Александр Цивинский, победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), заявил, что Служба безопасности Украины не обнаружила оснований для его неназначения.
  • На заседании правительство в очередной раз не утвердило избранного конкурсной комиссией по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского на должность главы Бюро.
  • Ранее сообщалось, что победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.
  • 24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.
  • Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского.
  • Но Кабмин не утвердил Александра Цывинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины.

БЭБ
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