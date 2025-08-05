В Житомире прогремел взрыв: есть погибший, обстоятельства выясняют полиция и СБУ

В Житомире произошел взрыв, есть погибший, обстоятельства выясняют правоохранители.

Источник: полиция Житомирской области

Детали: Сообщается, что 5 августа около 20:00 вблизи ул. Сурина Гора произошел взрыв. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в области, Житомирского районного управления полиции №1, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, сотрудники СБУ и прокуратуры.

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Предварительно известно, что в результате взрыва один человек погиб, другой – получил ранения и госпитализирован.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации.