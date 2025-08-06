Трамп готовит новые санкции против российского «теневого флота» – FT

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых экономических санкций против российского "теневого флота" нефтяных танкеров, если правитель России Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине до 8 августа.

Источник: Financial Times со ссылкой на нескольких информированных собеседников в Белом доме

Детали: По данным источников, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против российского "теневого флота" – сети устаревших танкеров, которые Кремль использует для транспортировки нефти в обход западных санкций. Эти действия могут стать первым примером новых санкций США против Москвы после возвращения Трампа в Белый дом.

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По данным издания, новые санкции рассматриваются как первый шаг в стратегии усиленного давления на Кремль. Президент Трамп, который ранее воздерживался от жестких действий, теперь выдвинул Путину ультиматум: либо он согласится заключить мирное соглашение до пятницы, либо столкнется с жесткими санкциями.

Дословно: "Согласно действующему санкционному режиму, связанным с Западом компаниям запрещено покупать нефть, транспортируемую по морю, по цене, превышающей установленный "Большой семеркой" предел в $60 за баррель. Теневой флот позволил России поставлять нефть по ценам выше этого порога – преимущественно в Китай и Индию.

В начале 2024 года чиновники администрации Байдена с удивлением поняли, что внесение в список отдельных судов, а не их владельцев или менеджеров, оказалось эффективным: покупатели российской нефти не желали иметь дело с судами, которые были в нем. В результате ЕС и Великобритания переняли эту практику".

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Детали: Кремль проигнорировал ряд дедлайнов, установленных президентом США для достижения прекращения огня, и в последние недели значительно активизировал атаки на Украину.

Трамп все больше раздражается из-за позиции российского правителя, и источники в администрации заявили, что Москва заплатит высокую цену, если не сядет за стол переговоров.

Представители Белого дома сообщили, что в среду специальный посланник президента Трампа Стив Виткофф прибудет в Москву для переговоров, и дальнейшие шаги будут зависеть от результатов его визита.

"Все зависит от того, с чем вернется Виткофф. Если он вернется с пустыми руками, совсем без результата, Трамп разозлится", – отметил собеседник, близкий к администрации.

"Президент четко дал понять: если Путин не согласится завершить войну – будут болезненные санкции", – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

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