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В США разбился медицинский самолет: погибли четыре человека

Иван ДьяконовСреда, 6 августа 2025, 04:46
В США разбился медицинский самолет: погибли четыре человека
Фото: Facebook/Navajo Police Department

На территории индейского племени Навахо в американском штате Аризона разбился медицинский транспортный самолет, который направлялся в больницу, чтобы забрать пациента. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

Источник: CNN

Детали: В полиции сообщили, что авария произошла около 12:40 по местному времени, вблизи города Чинли на землях индейского племени Навахо в Аризоне.

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"Небольшой самолет направлялся в ближайшую больницу, чтобы забрать пациента, когда произошла авария", – говорится в сообщении полиции племени Навахо.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) подтвердил, что речь идет о воздушном судне модели Beechcraft 300.

По словам пресс-секретаря NTSB Сары Тейлор Салик, на место катастрофы уже выехала группа следователей.

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"Ожидается, что они начнут прибывать сегодня вечером. По прибытии они начнут процесс документирования места аварии и осмотра самолета. Затем самолет будет доставлен в защищенный объект для дальнейшей экспертизы", – сообщила пресс-секретарь NTSB.

СШАавиажертвы
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