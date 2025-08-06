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Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме для заключения мирного соглашения – СМИ

Иван ДьяконовСреда, 6 августа 2025, 06:14
Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме для заключения мирного соглашения – СМИ
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме для заключения исторического мирного соглашения между двумя странами, которые десятилетиями находились в состоянии вооруженного конфликта.

Источник: The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в Белом доме

Детали: Ожидается, что в пятницу, 8 августа, президент Азербайджана и премьер-министр Армении прибудут в Вашингтон для проведения мирных переговоров с участием президента США.

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Встреча может стать переломным моментом в многолетнем противостоянии, которое возникло после распада СССР из-за территориального конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Регион, заселенный преимущественно этническими армянами, вышел из-под контроля Азербайджана в начале 1990-х годов, что вызвало серию вооруженных конфликтов между сторонами. В сентябре 2023 года азербайджанские войска вернули регион под свой контроль, вынудив значительную часть армянского населения покинуть регион.

Предварительные переговоры между странами состоялись в июле в Объединенных Арабских Эмиратах, однако завершились без объявления окончательного соглашения. Несмотря на это, официальные лица ранее заявляли о наличии наработок предварительного варианта мирного договора.

АзербайджанАрменияСШАпереговоры
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