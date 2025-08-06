Россия за сутки потеряла еще 1 010 солдат

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили еще 1 010 вражеских солдат и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 6.08.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 1 059 270 (+1010) человек,

танков – 11 072 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 31 133 (+52) ед.,

РСЗО – 1 455 (+3) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 767 (+147) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 57 475 (+138) ед.,

специальной техники – 3 936 (+1) ед.

Данные уточняются.