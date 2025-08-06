Россия за сутки потеряла еще 1 010 солдат
Среда, 6 августа 2025, 07:30
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили еще 1 010 вражеских солдат и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 6.08.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 059 270 (+1010) человек,
- танков – 11 072 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 31 133 (+52) ед.,
- РСЗО – 1 455 (+3) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 767 (+147) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 475 (+138) ед.,
- специальной техники – 3 936 (+1) ед.
Данные уточняются.