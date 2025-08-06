Россияне обстреляли Днепропетровскую область: повредили предприятие и инфраструктуру
Среда, 6 августа 2025, 07:47
Ночью 6 августа российские оккупанты атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области – повредили предприятие, жилой дом и инфраструктуру.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Агрессор продолжал атаковать Никопольскую область беспилотниками и артиллерией. Терроризировал сам Никополь, Покровскую, Марганецкую общины. Загорелся частный дом – огонь спасатели потушили. Повреждены также предприятие и инфраструктура".
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Детали: По Межевской общине Синельниковского района захватчики били БПЛА. Здесь вспыхнул пожар, который уже ликвидировали, и повреждена инфраструктура.
Обошлось без пострадавших.