Россияне обстреляли Днепропетровскую область: повредили предприятие и инфраструктуру

Ночью 6 августа российские оккупанты атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области – повредили предприятие, жилой дом и инфраструктуру.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Агрессор продолжал атаковать Никопольскую область беспилотниками и артиллерией. Терроризировал сам Никополь, Покровскую, Марганецкую общины. Загорелся частный дом – огонь спасатели потушили. Повреждены также предприятие и инфраструктура".

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Детали: По Межевской общине Синельниковского района захватчики били БПЛА. Здесь вспыхнул пожар, который уже ликвидировали, и повреждена инфраструктура.

Обошлось без пострадавших.