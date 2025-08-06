На фронте 143 столкновения с врагом, из них 52 на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 143 боевых столкновения с врагом, 52 из них на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: Всего за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 13 атак россиян. Противник нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 35 управляемых авиационных бомб и осуществил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Голубовка, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка, Загризово и в направлении Новоплатоновки.

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На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григоровка, Колодязи и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголового.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Северска. Всего за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили 2 вражеские атаки вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 8 атак в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники остановили 52 атаки агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Котлино, Новоэкономичное, Муравка, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Дачное, Проминь, Молодецкое, Лисовка, Зверовое, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка и в направлении Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Зеленый Гай, Зеленое Поле, Новодаровка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник осуществил безуспешную атаку в районе Темировки.

На Ореховском направлении агрессор 2 атаковал позиции защитников в районе Степового и Плавней.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников, понес потери.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре пункта управления противника.