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Россия атаковала 45 БпЛА – 9 из них попали в цель, остальные были обезврежены

Ирина БалачукСреда, 6 августа 2025, 09:23
Россия атаковала 45 БпЛА – 9 из них попали в цель, остальные были обезврежены
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

С вечера 5 августа россияне атаковали Украину 45 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 36 дронов удалось обезвредить, но есть и попадания в 3 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 9 БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 1 локации".

Детали: Отмечается, что захватчики запускали свои дроны из направлений российских городов Курск и Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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