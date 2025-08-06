Российская атака на Киев 31 июля: умер еще один раненый

Умер мужчина, получивший ранения в результате российского удара по Киеву 31 июля, таким образом количество жертв той атаки возросло до 32.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "В больнице скончался мужчина, получивший тяжелое ранение шеи во время российской атаки 31 июля".

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Детали: Он уточнил, что таким образом в результате того российского удара погибли 32 человека.

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