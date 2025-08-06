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Российская атака на Киев 31 июля: умер еще один раненый

Ирина БалачукСреда, 6 августа 2025, 10:07
Российская атака на Киев 31 июля: умер еще один раненый
Разрушенный оккупантами дом в Киеве. Фото ГСЧС

Умер мужчина, получивший ранения в результате российского удара по Киеву 31 июля, таким образом количество жертв той атаки возросло до 32.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "В больнице скончался мужчина, получивший тяжелое ранение шеи во время российской атаки 31 июля".

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Детали: Он уточнил, что таким образом в результате того российского удара погибли 32 человека.

Предыстория:

  • Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. 
  • Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева.
  • Сообщалось, что в результате атаки погиб 31 человек, среди которых 5 детей, еще 159 человек, среди которых 16 детей, получили ранения.

Киевракетный ударжертвы
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