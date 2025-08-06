"Ты общественный долбо.б": на встрече мэра Ивано-Франковска с гражданами возникла ссора

Во время встречи городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива с жителями города произошла ссора, мэр объяснил это эмоциями.

Источник: Марцинкив и участник ссоры Богдан Козак в соцсетях

Детали: На встрече в мэрии 4 августа произошла конфликтная ситуация. Во время обсуждения вопроса пользования землей для обслуживания дома с председателем ОСМД "Млинарская" Татьяной Кульпой к дискуссии присоединился вышеуказанный Богдан Козак, который представился общественным активистом.

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Марцинкив сказал, что говорить с Козаком не хочет, потому что тот, мол, ему хамит, держал (дискредитационные) плакаты и выбивал дверь. Мэр попросил не вмешиваться в разговор, поскольку Козак не является членом ОСМД, чей вопрос был на повестке дня. На замечание Козака, что тот является общественным активистом, Марцинкив возразил, сказав, что он является "общественным долбо..м". Муниципальные работники вывели гражданина из зала.

Видео ссоры выложили в соцсеть оба фигуранта. Мэр объяснил, что "поддался эмоциям".

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Прямая речь Марцинкива: "На приеме граждан всякое бывает: и старые обиды, и врывания, обвинения, полиция и ложь, провокаторы со стажем... Потому что терпение иногда заканчивается у каждого. ... и я поддался эмоциям. Но с хамами - по-хамски!".