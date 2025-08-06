Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый президент Польши Навроцкий принял присягу

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 6 августа 2025, 12:02
Новый президент Польши Навроцкий принял присягу
Навроцкий принимает присягу президента, фото: Kancelaria Prezydenta RP

Новый президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность, церемония проходит в Сейме Польши.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Еще утром перед зданием собрались сторонники Навроцкого и скандировали лозунги в его поддержку.

Реклама:

Вскоре после 10 утра по польскому времени Кароль Навроцкий принял присягу и официально начал каденцию, заменив на посту Анджея Дуду.

Дуда, который покидает пост после двух каденций, вечером во вторник выступил с последним обращением, в котором пообещал продолжать "активную деятельность" как внутри страны, так и за рубежом.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Недавно Навроцкий провел первый телефонный разговор с президентом Украины, после которого отметил, что Киев может дальше рассчитывать на поддержку Варшавы на фоне российской агрессии и что исторические вопросы будут для него приоритетом в отношениях с Украиной.
  • Большинство поляков не ожидают, что Навроцкий будет хорошим президентом.

Подробно о новом президенте Польши – в видеоблоге "ЕвроПравды" и статье Недружественный президент: как Кароль Навроцкий изменит Польшу и что ждать Украине

Польшаинаугурация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, дополненоРоссияне ударили по базе отдыха на Запорожье: 2 погибших и 12 раненых
видео"Ты общественный долбо.б": на встрече мэра Ивано-Франковска с гражданами возникла ссора
Цывинского утвердили в должности главы Бюро экономической безопасности
инфографикаДоверие к Зеленскому падает третий месяц подряд – КМИС
Нетаньяху планирует полную оккупацию Сектора Газа вопреки сопротивлению армии – СМИ
Свириденко: Украина и США планируют запуск трех проектов по добыче полезных ископаемых
Все новости...
Польша
Германия перебросила в Польшу пять истребителей Eurofighter накануне учений "Запад-2025"
Польша может предоставить Украине кредит на 120 млн евро, чтобы закупить польское оружие
В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России
Последние новости
13:30
Атакованный РФ объект ГТС в Одесской области является частью Трансбалканского коридора
13:28
ТекстРейд против НАБУ-САП. Имеют ли правоохранители убедительные доказательства российского влияния на детективов
13:20
"Укрпочта" предупредила о мошеннической рассылке от якобы их имени
12:57
В четверг в Украине будет дождливо, а дальше преимущественно без осадков
12:47
Додика лишили мандата президента Республики Сербской
12:31
ВАКС объявил приговор экс-главе Государственной судебной администрации – три года за решеткой
12:27
НАПК выявило тенденцию увеличения случаев декларирования авто по заниженной цене
12:03
видеоСолдат РФ расстрелял мирного жителя Донецкой области, который пытался эвакуироваться
12:02
Новый президент Польши Навроцкий принял присягу
11:55
Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Кремль: началась встреча с Путиным
Все новости...
Реклама:
Реклама: