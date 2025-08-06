Новый президент Польши Навроцкий принял присягу

Новый президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу и официально вступил в должность, церемония проходит в Сейме Польши.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Еще утром перед зданием собрались сторонники Навроцкого и скандировали лозунги в его поддержку.

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Вскоре после 10 утра по польскому времени Кароль Навроцкий принял присягу и официально начал каденцию, заменив на посту Анджея Дуду.

Дуда, который покидает пост после двух каденций, вечером во вторник выступил с последним обращением, в котором пообещал продолжать "активную деятельность" как внутри страны, так и за рубежом.

Что предшествовало:

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Недавно Навроцкий провел первый телефонный разговор с президентом Украины, после которого отметил, что Киев может дальше рассчитывать на поддержку Варшавы на фоне российской агрессии и что исторические вопросы будут для него приоритетом в отношениях с Украиной.

Большинство поляков не ожидают, что Навроцкий будет хорошим президентом.

Подробно о новом президенте Польши – в видеоблоге "ЕвроПравды" и статье Недружественный президент: как Кароль Навроцкий изменит Польшу и что ждать Украине