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Солдат РФ расстрелял мирного жителя Донецкой области, который пытался эвакуироваться

Валентина РоманенкоСреда, 6 августа 2025, 12:03
Солдат РФ расстрелял мирного жителя Донецкой области, который пытался эвакуироваться
скриншот

Российский военный расстрелял мирного жителя Донецкой области, который шел по улице с чемоданом, чтобы эвакуироваться из опасного региона, прокуроры начали расследование очередного военного преступления РФ.

Источник: Донецкая областная прокуратура, Офис генерального прокурора

Детали: Отмечается, что в одном из Telegram-каналов было обнаружено видео, на котором гражданский пытается эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района Донецкой области. Мужчина шел по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей. Военнослужащий вооруженных сил РФ из устроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия.

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В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ проводят досудебное расследование. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.

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Отмечается, что это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в этом году.

военные преступленияРосcиявойнаДонецкая область
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