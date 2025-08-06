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ВАКС объявил приговор экс-главе Государственной судебной администрации – три года за решеткой

Валентина РоманенкоСреда, 6 августа 2025, 12:31
ВАКС объявил приговор экс-главе Государственной судебной администрации – три года за решеткой
Алексей Сальников. фото sso.gov.ua

Высший антикоррупционный суд признал бывшего главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова виновным в злоупотреблении влиянием и назначил наказание – 3 года лишения свободы.

Источник: САП, НАБУ, ВАКС

Детали: 6 августа коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему руководителю ГСА, согласно которому признала его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

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Обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.

В то же время суд признал Сальникова невиновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество – ред.).

Суд оставил в силе примененную ранее меру пресечения, а именно залог в размере 575 320 грн, и до вступления приговора в законную силу возложил на фигуранта следующие процессуальные обязанности:

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  • не отлучаться без разрешения суда за пределы г. Киева и Киевской области;
  • сдать уполномоченному органу государственной власти паспорта гражданина Украины для выезда за границу и/или другой документ, дающий право выезда за границу.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Предыстория:

  • В июле 2023 года сотрудники НАБУ и САП заявили, что разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.
  • Позже дело переквалифицировали.
  • В декабре 2023 года Высший совет уволил Алексея Сальникова с занимаемой должности.

Антикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратураНАБУсуд
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