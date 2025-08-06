ВАКС объявил приговор экс-главе Государственной судебной администрации – три года за решеткой
Высший антикоррупционный суд признал бывшего главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова виновным в злоупотреблении влиянием и назначил наказание – 3 года лишения свободы.
Детали: 6 августа коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему руководителю ГСА, согласно которому признала его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).
Обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.
В то же время суд признал Сальникова невиновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество – ред.).
Суд оставил в силе примененную ранее меру пресечения, а именно залог в размере 575 320 грн, и до вступления приговора в законную силу возложил на фигуранта следующие процессуальные обязанности:
- не отлучаться без разрешения суда за пределы г. Киева и Киевской области;
- сдать уполномоченному органу государственной власти паспорта гражданина Украины для выезда за границу и/или другой документ, дающий право выезда за границу.
Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
Предыстория:
- В июле 2023 года сотрудники НАБУ и САП заявили, что разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.
- Позже дело переквалифицировали.
- В декабре 2023 года Высший совет уволил Алексея Сальникова с занимаемой должности.