В четверг в Украине будет дождливо, а дальше преимущественно без осадков

7 августа в большинстве областей Украины прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а 8 и 9 августа преимущественно без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "7 августа ночью в большинстве северных и центральных областей, днем на востоке и юго-востоке страны местами кратковременный дождь, гроза, 8-9 августа в большинстве областей без осадков, только в субботу в северной части местами небольшой дождь".

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Детали: Температура 7-8 августа на юге и юго-востоке страны ночью 16-23°, днем 28-33°, на остальной территории ночью 10-17°, днем 21-28°; 9 августа ночью 13-19°, днем 24-29°, в южной части и на Закарпатье до 33°.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 7 августа ночью местами кратковременный дождь, 15-17°, днем без осадков, до +25°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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8 августа в столице без осадков, ночью 13-15°, днем 25-27°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

9 августа в Киеве ночью и днем местами кратковременный небольшой дождь, ночью 15-17°, днем до +27°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.