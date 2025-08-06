В Сумской области тревогу будут объявлять по районам – ОВА

С 6 августа воздушную тревогу в Сумской области будут объявлять по районам, а не по всему региону, как было ранее.

Источник: глава ОВА Олег Григоров в Facebook

Прямая речь главы области: "По обращению общин и представителей бизнеса Сумская ОВА инициировала внедрение зональной системы воздушных тревог. Мы вступили в диалог с центральной властью – и нам пошли навстречу. С сегодняшнего дня в Сумской области заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге".

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Детали: По словам Григорова, отныне сигнал тревоги будет звучать только в тех районах, которые находятся под прямой угрозой.

"Когда тревога длится по 12–15 часов в сутки, это существенно затрудняет жизнь и работу. Зональная система оповещения позволяет уменьшить эту нагрузку и обеспечить стабильную работу бизнеса, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности", – пояснил глава ОВА.

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