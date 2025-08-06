"Прогресс должен продолжаться": Еврокомиссар по вопросам расширения приветствовала назначение руководителя БЭБ
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала "важной реформой" и приветствовала назначение руководителем Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского, который победил по итогам конкурса.
Источник: Кос в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"
Детали: Как отметила еврокомиссар, назначение руководителя БЭБ является важной реформой, которую активно поддерживает ЕС.
"ЕС поддерживает этот шаг на пути к укреплению институтов и членства в ЕС. Прогресс должен продолжаться", - подчеркнула она.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о назначении Цывинского руководителем БЭБ.
Назначение Цывинского долгое время блокировали якобы после предостережений СБУ из-за российского гражданства его отца. Сам Цывинский говорил, что официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в правительство.
На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно "ЕвроПравде" от нескольких источников, в ЕС начали задавать вопросы относительно других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.
Что предшествовало:
- В июле, несмотря на ожидаемые положительные решения со стороны Евросоюза, Киев начал наступление на реформы. Мы рассказывали об этом в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".
- Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".