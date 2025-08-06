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"Прогресс должен продолжаться": Еврокомиссар по вопросам расширения приветствовала назначение руководителя БЭБ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 6 августа 2025, 14:07
Прогресс должен продолжаться: Еврокомиссар по вопросам расширения приветствовала назначение руководителя БЭБ
Александр Цивинский. Фото из Facebook.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала "важной реформой" и приветствовала назначение руководителем Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского, который победил по итогам конкурса.

Источник: Кос в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметила еврокомиссар, назначение руководителя БЭБ является важной реформой, которую активно поддерживает ЕС.

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"ЕС поддерживает этот шаг на пути к укреплению институтов и членства в ЕС. Прогресс должен продолжаться", - подчеркнула она.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о назначении Цывинского руководителем БЭБ.

Назначение Цывинского долгое время блокировали якобы после предостережений СБУ из-за российского гражданства его отца. Сам Цывинский говорил, что официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в правительство.

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На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно "ЕвроПравде" от нескольких источников, в ЕС начали задавать вопросы относительно других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

Что предшествовало:

ЕСБЭБреформы
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