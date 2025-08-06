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Шмыгаль: Правительство усилит защиту военнослужащих, сообщающих о коррупции

Валентина РоманенкоСреда, 6 августа 2025, 14:38
Шмыгаль: Правительство усилит защиту военнослужащих, сообщающих о коррупции
Денис Шмыгаль. Фото из Facebook министра

Кабинет министров поддержал законопроект, который гарантирует дополнительные права и защиту военнослужащим, сообщающим о возможных фактах коррупции или связанных с ней правонарушениях.

Источник: министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram

Детали: Законопроект предусматривает:

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  • право военнослужащих направлять сообщения о возможных фактах коррупции в уполномоченные подразделения или лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции;
  • возможность свободно выбирать канал для сообщения, в том числе обращаться напрямую в НАПК;
  • исключение из обязанности докладывать непосредственному командиру о таких фактах.

По словам Шмыгаля, цель изменений – повысить прозрачность в Силах обороны, гарантировать каждому военнослужащему безопасный механизм информирования о коррупции и надежную защиту от преследований или давления.

Кабинет министровкоррупцияармия
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