Шмыгаль: Правительство усилит защиту военнослужащих, сообщающих о коррупции
Среда, 6 августа 2025, 14:38
Кабинет министров поддержал законопроект, который гарантирует дополнительные права и защиту военнослужащим, сообщающим о возможных фактах коррупции или связанных с ней правонарушениях.
Источник: министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram
Детали: Законопроект предусматривает:
Реклама:
- право военнослужащих направлять сообщения о возможных фактах коррупции в уполномоченные подразделения или лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции;
- возможность свободно выбирать канал для сообщения, в том числе обращаться напрямую в НАПК;
- исключение из обязанности докладывать непосредственному командиру о таких фактах.
По словам Шмыгаля, цель изменений – повысить прозрачность в Силах обороны, гарантировать каждому военнослужащему безопасный механизм информирования о коррупции и надежную защиту от преследований или давления.