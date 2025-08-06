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В центре Киева в среду выпала полумесячная норма осадков

Валентина РоманенкоСреда, 6 августа 2025, 15:01
В центре Киева в среду выпала полумесячная норма осадков
фото Патрульной полиции

Коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют подтопления на улицах Киева, образовавшиеся из-за ливневого дождя 6 августа.

Источник: коммунальная корпорация "Киевавтодор", паблик Реальный Киев, Патрульная полиция Киева

Детали: В среду за короткое время в центральных районах города, а именно в Печерском районе, выпала полумесячная норма осадков.

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На некоторых участках столичных дорог есть локальные подтопления, в частности на бульваре Николая Михновского, улицах Николая Драгоманова, Кирилловской, Дегтяревской и на улице Митрополита Андрея Шептицкого рядом со станцией метро "Левобережная".

В настоящее время продолжается ликвидация последствий стихии. Работники гидрослужб убирают воду и дежурят возле проблемных участков. К работам привлекли 91 единицу спецтехники и оборудования: мотопомпы, гидромониторы, передвижные насосные станции.

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Из-за интенсивности осадков на ряде пониженных участков улиц возможны временные скопления воды. В некоторых местах это может затруднять движение транспорта. Впрочем, движение на большинстве улиц остается открытым, уверяют коммунальщики.

 

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