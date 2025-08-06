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Суд признал виновной экс-гдаву МСЭК, не задекларировавшую имущество на более 3 млн

Валентина РоманенкоСреда, 6 августа 2025, 15:43
Суд признал виновной экс-гдаву МСЭК, не задекларировавшую имущество на более 3 млн
Наталья Абраменкова. фото most-dnepr.info

Соборный районный суд города Днепра признал виновной в декларировании недостоверной информации бывшую руководительницу Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии Наталью Абраменкову.

Источник: Государственное бюро расследований, УП

Дословно Бюро: "Суд признал бывшую чиновницу виновной по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства).

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Решением суда она лишена права занимать должности директора коммунальных предприятий в области медицины на один год и назначен штраф".

Детали: ГБР во взаимодействии с НАПК установило, что фигурантка не указала в декларации за 2023 год объекты недвижимости, автомобиль и доходы мужа.

Кроме того, указанная в декларации информация о денежных активах самой чиновницы не соответствовала действительности. Таким образом, общая сумма незадекларированного имущества и средств составляет более 3,2 млн гривен.

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Предыстория:

  • Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с НАПК сообщили о подозрении бывшей руководительнице Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии за декларирование недостоверной информации на сумму более 3 миллионов гривен в мае 2025 года.
  • По данным УП, речь шла о Наталье Абраменковой, которая была фигурантом расследования hromadske "МСЭК: новейшая история роскоши от Ужгорода до Днепра" в 2024 году.
  • Чиновница не указала в декларации за 2023 год квартиру в элитном жилом комплексе и автомобиль, которые принадлежат ее мужу. Также она не задекларировала доход мужа и его денежные активы, размещенные на банковских счетах.

декларацииГБРсуд
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