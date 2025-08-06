СБУ собирает дополнительные доказательства причастности детективов НАБУ к выезду Боголюбова за границу – УП

Служба безопасности Украины собирает дополнительные доказательства причастности детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) к сопровождению олигарха Геннадия Боголюбова к выезду за границу в конце июня 2024 года. Подозрения в этом деле еще не объявлены.

Источник: статья "Украинской правды" под названием "Летнее контрнаступление. Какие доказательства российского влияния на НАБУ имеет СБУ"

Дословно из ответа СБУ на запрос УП: "Факт сопровождения детективами НАБУ олигарха Геннадия Боголюбова за границу в 2024 году подтверждается аудио-разговорами обвиняемого в государственной измене нардепа Федора Христенко. Следствием сейчас собираются дополнительные доказательства причастности сотрудников НАБУ к указанному событию".

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Детали: На аудиозаписях, обнародованных СБУ 21 июля 2025 года, депутат Христенко рассказывает, как "по его просьбе" детективы НАБУ сопровождали Боголюбова, во время побега в Австрию летом 2024-го.

В Бюро утверждают, что их сотрудники Илья Статура и Дмитрий Атаманчук ехали в Вену по приглашению организации StAR для участия в мероприятиях в рамках конференции Глобального форума по возвращению активов 25-27 июня 2024 года. Они случайно оказались в одном поезде с Боголюбовым и не имеют никакого отношения к выезду бизнесмена за границу, отмечают в НАБУ.

СБУ провела обыски у Статуры и Атаманчука, а также у их начальника – Александра Скомарова. Сейчас факт причастности детективов НАБУ к выезду Боголюбова окончательно не установлен. Подозрения в этом деле не объявлены.

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Что предшествовало:

Сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора 21 июля провели ряд обысков у сотрудников Национального антикоррупционного бюро. По данным СБУ, всего состоялось 49 обысков, среди которых 25 у 16 работников НАБУ.

В тот же день СБУ и ОГП объявили подозрения двум детективам Бюро. Сотруднику закрытого подразделения "Д-2" Виктору Гусарову инкриминируют государственную измену, а руководителю управления детективов в Днепропетровской и Запорожской областях Руслану Магамедрасулову – пособничество Российской Федерации.

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