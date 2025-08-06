Украинцы, депортированные из РФ в Грузию, объявили голодовку на КПП. Москва стремится создать кризис

Со второй половины июня Россия существенно активизировала депортацию украинских граждан через границу с Грузией, что вызвало гуманитарный кризис в буферной зоне пункта пропуска "Дариали", некоторые украинцы объявили о начале голодовки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел

Детали: В МИД сообщили, что благодаря мерам, принятым дипломатами совместно с компетентными органами Украины, с конца июня по сегодняшний день уже удалось организовать выезд 44 граждан Украины из буферной зоны российско-грузинской границы.

Реклама:

В то же время Россия продолжила отправлять большее количество депортированных, что может свидетельствовать о целенаправленной российской операции, отметило украинское ведомство.

В МИД отметили, что в настоящее время в буферной зоне пункта пропуска находятся 96 граждан Украины.

"Наше государство готово забирать своих людей напрямую, а не в обход через Грузию и Молдову. На данный момент констатируем, что РФ игнорирует этот призыв, что также свидетельствует об осознанном желании Москвы создать гуманитарный кризис на российско-грузинской границе", – подчеркнуло украинское внешнеполитическое ведомство.

РЕКЛАМА:

В среду, 5 августа, посольство Украины в Грузии получило обращение от пяти граждан Украины на КПП "Дариали" о начале бессрочной голодовки с требованием разрешить им пересечь границу Грузии.

К голодовке присоединяются и другие граждане, находящиеся в этом пункте пропуска.

Получив информацию о начале голодовки, консулы посольства Украины в Грузии отправились на границу для встречи с гражданами Украины в пункте пропуска и обратились к грузинской стороне с требованием неотложного и беспрепятственного доступа.

Консулы находятся на постоянной связи с гражданами Украины, которые находятся в пункте пропуска "Дариали", включая тех, кто объявил голодовку.

МИД отметил, что большинство украинских граждан, которых РФ депортирует на границу с Грузией, – это люди, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Среди них есть как те, кто отбывал наказание на временно оккупированных территориях Украины и был принудительно перемещен на территорию РФ, так и граждане Украины, которые находились на территории РФ и были осуждены за совершенные там преступления.

С целью урегулирования гуманитарных аспектов пребывания украинцев в буферной зоне грузинской границы посольство Украины в Грузии активно работает с грузинской стороной, привлекая к этому процессу представительство Международного комитета Красного Креста, УВКБ ООН и Международной организации миграции в Грузии.

Предыстория: