Детектив НАБУ Скомаров называет совпадением выезд семьи за границу на авто жены депутата Христенко

Служба безопасности Украины обвиняет руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александра Скомарова в "тесном контакте" с пророссийским народным депутатом от фракции запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Сотрудник Бюро отрицает это.

Источник: статья УП "Летнее контрнаступление. Какие доказательства российского влияния на НАБУ имеет СБУ"

Детали: Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора 21 июля пришли с обысками и к руководителю подразделения детективов НАБУ Скомарову.

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Основаниями для проведения следственных действий в СБУ назвали возможное сотрудничество с олигархом Игорем Коломойским на основании его переписки из СИЗО и "тесный контакт" с нардепом Христенко.

Кроме того, Скомаров – начальник детективов Ильи Статуры и Дмитрия Атаманчука. По официальной версии следствия, они могли сопровождать бизнесмена Геннадия Боголюбова во время бегства за границу в конце июня 2024 года. Сопровождение якобы организовал нардеп Христенко, как утверждают в СБУ.

Дословно из материала: "Как удалось выяснить УП, единственное доказательство близости детектива НАБУ к пророссийскому политику: сразу после начала полномасштабного вторжения России жена Скомарова уезжала за границу на автомобиле, принадлежащем жене Христенко. Сам детектив называет это совпадением и отрицает знакомство с депутатом-беглецом".

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Детали: Скомаров в комментарии УП объясняет, что 25 февраля 2022 года решил эвакуировать жену с двухлетним ребенком за пределы Украины. Он получил разрешение от руководства НАБУ и отправился в сторону западной границы, чтобы найти водителя, который отвезет семью за границу. По дороге детектив звонил знакомым – спрашивал контакты перевозчиков. Однако ему отвечали, что все водители загружены и билетов нет.

Прямая речь руководителя подразделения детективов НАБУ: "Позже мне перезвонил один из знакомых. Он сообщил, что нашел мужчину старше 60 лет (имеет право пересечения границы во время военного положения – УП), который за деньги вывозит транспортные средства за границу. И, как мне сообщили, этот гражданин согласился посадить в одно из таких транспортных средств мою семью с целью эвакуации. 26 февраля мы с женой, ребенком и тещей приехали в город Берегово на Закарпатье. Встретились с пожилым мужчиной, который в итоге вывез мою семью за границу".

Детали: Жена детектива Ольга Скомарова вместе с сыном Матвеем и матерью Еленой Стефановой выезжала за границу 26 февраля 2022 года. За рулем автомобиля был Андрей Гаила. По словам собеседников УП в правоохранительных органах, личность водителя "исследуется". На данный момент установлено, что Гаила не имел прямых связей с депутатом Христенко.

Справка: Детектив Александр Скомаров занимался делом уже бывшего вице-премьера по вопросам национального единства и товарища президента Алексея Чернышова. Собеседники УП в антикоррупционных органах именно с этим связывают "заинтересованность" силовиков Скомаровым.

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