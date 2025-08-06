Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ ударила по Купянску и Боровой на Харьковщине: трое раненых

Анастасия ПроцСреда, 6 августа 2025, 17:17
РФ ударила по Купянску и Боровой на Харьковщине: трое раненых
фото: Харьковская областная прокуратура

В результате обстрела Купянска и удара дрона по поселку Боровая на Харьковщине 6 августа пострадали трое мирных жителей.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, около 10:30 6 августа армия РФ обстреляла город Купянск. Ранения получили двое мужчин в возрасте 45 и 55 лет.

Реклама:

Кроме того, днем российский ударный дрон, вероятно типа "Молния", атаковал поселок Боровая. В результате взрыва ранена 86-летняя женщина, также повреждены частный дом и автомобиль.

 
фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура открыла уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Харьковская областьпрокуратурароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
оновленоЗеленский начал разговор с Трампом по итогам встречи Виткоффа с Путиным — источники
видеоОбнародованы неизвестные кадры расстрела гражданского в Буче и мародерства российской армии
Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии за покупку нефти у РФ
Детектив НАБУ Скомаров называет совпадением выезд семьи за границу на авто жены депутата Христенко
Украинцы, депортированные из РФ в Грузию, объявили голодовку на КПП. Москва стремится создать кризис
обновленоВстреча спецпосланника Трампа Виткоффа с Путиным, которая длилась почти 3 часа, завершилась
Все новости...
Харьковская область
РФ нанесла авиаудар по Купянску: под завалами могут быть люди
Увеличилось количество погибших от удара РФ по Новоплатоновке: скончалась 85-летняя женщина
Россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой: 2 погибших, 9 раненых
Последние новости
19:12
Российские компании будут вынуждены искать "экстремистов" среди своих клиентов
19:07
Связаны ли вакцины с алюминием с риском аутизма и аллергий у детей? Результатами длительного исследования
19:05
Сийярто утверждает, что Украина якобы отказывается расследовать смерть венгра на Закарпатье
19:03
Fulltime Robotics рассказала о разработке украинского лазерного оружия против FPV-дронов
18:51
оновленоЗеленский начал разговор с Трампом по итогам встречи Виткоффа с Путиным — источники
18:43
СБУ пытается получить показания Христенко на детективов НАБУ, депутат заявляет об "угрозах жизни" 
18:37
В "Резерв+" добавили отсрочку для еще одной категории военнообязанных
18:29
Британское строительство переживает худший месяц за 5 лет
18:13
Действительно ли абитуриенты массово уезжают за границу? Винницкий подвел итоги вступительной кампании-2025
18:09
фотоЗеленский посетил в Сумской области подразделение, которое в прошлом году первым заходило на Курщину
Все новости...
Реклама:
Реклама: