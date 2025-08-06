РФ ударила по Купянску и Боровой на Харьковщине: трое раненых
Среда, 6 августа 2025, 17:17
В результате обстрела Купянска и удара дрона по поселку Боровая на Харьковщине 6 августа пострадали трое мирных жителей.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, около 10:30 6 августа армия РФ обстреляла город Купянск. Ранения получили двое мужчин в возрасте 45 и 55 лет.
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Кроме того, днем российский ударный дрон, вероятно типа "Молния", атаковал поселок Боровая. В результате взрыва ранена 86-летняя женщина, также повреждены частный дом и автомобиль.
Прокуратура открыла уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).