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В Запорожской области россияне атаковали Степногорск FPV-дроном: погиб мужчина

Анастасия ПроцСреда, 6 августа 2025, 17:36
В Запорожской области россияне атаковали Степногорск FPV-дроном: погиб мужчина
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате удара российского FPV-дрона по частному сектору в Степногорске Запорожской области погиб 38-летний мужчина.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, оккупанты ударили дроном по частной застройке в населенном пункте.

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В результате атаки поврежден жилой дом. Пострадавший погиб на месте.

Что предшествовало:

  • Два человека погибли и еще 12, среди которых дети, получили ранения в результате российского удара по Запорожскому району под утро 6 августа.

Запорожская областьжертвыбеспилотники
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