В Запорожской области россияне атаковали Степногорск FPV-дроном: погиб мужчина
Среда, 6 августа 2025, 17:36
В результате удара российского FPV-дрона по частному сектору в Степногорске Запорожской области погиб 38-летний мужчина.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров
Детали: По словам Федорова, оккупанты ударили дроном по частной застройке в населенном пункте.
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В результате атаки поврежден жилой дом. Пострадавший погиб на месте.
Что предшествовало:
- Два человека погибли и еще 12, среди которых дети, получили ранения в результате российского удара по Запорожскому району под утро 6 августа.