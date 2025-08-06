В Запорожской области россияне атаковали Степногорск FPV-дроном: погиб мужчина

В результате удара российского FPV-дрона по частному сектору в Степногорске Запорожской области погиб 38-летний мужчина.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, оккупанты ударили дроном по частной застройке в населенном пункте.

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В результате атаки поврежден жилой дом. Пострадавший погиб на месте.

Что предшествовало: