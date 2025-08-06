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Зеленский посетил в Сумской области подразделение, которое в прошлом году первым заходило на Курщину

Анастасия ПроцСреда, 6 августа 2025, 18:09
Зеленский посетил в Сумской области подразделение, которое в прошлом году первым заходило на Курщину
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский побывал в Сумской области в пункте управления 225-го отдельного штурмового полка – подразделения, которое в прошлом году первым зашел на территорию Курской области РФ.

Источник: Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Детали: По словам президента, воины 225-го полка были первыми, кто в прошлом году вошли на территорию Курской области и "значительно пополнили наш обменный фонд".

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Прямая речь Зеленского: "Поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, российские попытки контратак, наши следующие шаги для освобождения украинской земли".

 
фото: ОП

Детали: Также речь шла о потребностях подразделения, обеспечении, подготовке новобранцев и инструкторов. Командир полка обратился к президенту с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Зеленский пообещал обсудить этот вопрос с главнокомандующим.

 
фото: ОП

Президент поблагодарил военных за результаты Курской операции, наградил бойцов и почтил погибших.

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Прямая речь Зеленского: "Всегда будем благодарны за вашу службу Украине. И всегда будем чтить память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну".

 
фото: ОП

Детали: По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, подразделения обороны и в дальнейшем присутствуют на территории РФ, в частности в Глушковском районе Курской области.

Прямая речь Сырского: "Украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки.

Как и год назад, мы действуем. Бьем врага, держим рубежи, чтобы сохранить Украину и завоевать справедливый мир".

Что предшествовало:

Знать больше: "Пол года Курской операции: с какими проблемами столкнулись Силы обороны"

ЗеленскийКурская область Сумская областьСырский
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