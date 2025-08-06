Зеленский посетил в Сумской области подразделение, которое в прошлом году первым заходило на Курщину

Президент Владимир Зеленский побывал в Сумской области в пункте управления 225-го отдельного штурмового полка – подразделения, которое в прошлом году первым зашел на территорию Курской области РФ.

Источник: Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Детали: По словам президента, воины 225-го полка были первыми, кто в прошлом году вошли на территорию Курской области и "значительно пополнили наш обменный фонд".

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, российские попытки контратак, наши следующие шаги для освобождения украинской земли".

фото: ОП

Детали: Также речь шла о потребностях подразделения, обеспечении, подготовке новобранцев и инструкторов. Командир полка обратился к президенту с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Зеленский пообещал обсудить этот вопрос с главнокомандующим.

фото: ОП

Президент поблагодарил военных за результаты Курской операции, наградил бойцов и почтил погибших.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Зеленского: "Всегда будем благодарны за вашу службу Украине. И всегда будем чтить память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну".

фото: ОП

Детали: По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, подразделения обороны и в дальнейшем присутствуют на территории РФ, в частности в Глушковском районе Курской области.

Прямая речь Сырского: "Украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки.

Как и год назад, мы действуем. Бьем врага, держим рубежи, чтобы сохранить Украину и завоевать справедливый мир".

Что предшествовало:

В июле на заседании Ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский акцентировал на восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях России, для сковывания противника на границе с Украиной.

На встрече с журналистами 21 июня, куда не пригласили представителей "Украинской правды", Сырский заявил, что ВСУ контролируют около 90 кв. км в Глушковском районе на российской Курщине.

Там же главнокомандующий ВСУ сообщил, что армия в будущем не будет оставаться "просто в глухой обороне", а будет сочетать оборону с наступательными действиями.

Знать больше: "Пол года Курской операции: с какими проблемами столкнулись Силы обороны"