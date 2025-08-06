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Чернышов, Миндич, Шило: чьими делами занимались детективы НАБУ, к которым силовики пришли с обысками и подозрениями

Ангелина СтрашкуличСреда, 6 августа 2025, 19:27
Чернышов, Миндич, Шило: чьими делами занимались детективы НАБУ, к которым силовики пришли с обысками и подозрениями
фото: НАБУ

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора 21 июля в рамках спецоперации по "нейтрализации российского влияния" на НАБУ провели 49 обысков, среди которых 25 у 16 работников НАБУ. "Украинская правда" публикует список чиновников, делами которых занимались эти детективы.

Источник: статья УП "Летнее контрнаступление. Какие доказательства российского влияния на НАБУ имеет СБУ"

Детали: 

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  • Руководитель управления детективов в Днепропетровской и Запорожской областях Руслан Магамедрасулов получил подозрение в пособничестве РФ. Сейчас находится под стражей. Как известно УП от топ-чиновников антикоррупционных органов, он участвовал в документировании деятельности бывшего бизнес-партнера и близкого товарища президента, совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича. 
  • Руководитель управления детективов НАБУ Александр Скомаров занимался делом уже бывшего вице-премьера по вопросам национального единства и товарища президента Алексея Чернышева. 
  • Руководитель одного из подразделений детективов Михаил Романюк был одним из ключевых детективов по делу бывшего советника Офиса президента и руководителя департамента "И" СБУ Артема Шило. НАБУ и САП подозревают Шило в организации коррупционной схемы, через которую удалось получить почти сотню миллионов гривен на закупках в "Укрзализныце".
  • Заместитель руководителя одного из подразделений детективов Роман Недов вел дело о несанкционированном доступе к закрытой части Единого реестра судебных решений, который, по версии следствия, получила группа адвокатов во главе с Дмитрием Борзых. Собеседники УП в антикоррупционной среде называют Борзых неформальным советником генпрокурора и возможным консультантом в работе над законопроектом №12414.
  • Старший детектив Бюро Иван Кравчук занимался делом подозреваемого в земельных сделках на миллионы гривен экс-министра аграрной политики Николая Сольского. СБУ пришла к Кравчуку с неотложными обысками, потому что его отец получил паспорт РФ в 1990-х.
  • Заместитель руководителя подразделения детективов Виталий Тебекин занимается делами Государственного агентства резерва Украины. Еще летом прошлого года он сообщил управлению внутреннего контроля НАБУ и Службе безопасности Украины, что его родителей, проживающих на временно оккупированной Луганщине, пытались завербовать работники ФСБ. Но силовики доехали к нему с обысками только сейчас.
  • Старший детектив Юрий Цветков ведет дела Укргазбанка. К детективу правоохранители нагрянули с обысками, потому что он не сообщил СБУ, что родной брат получил паспорт РФ. Но Цветков утверждает, что не знал об этом, потому что практически не общается с родственником, который остался жить на оккупированной в 2014 году территории Луганщины.

НАБУ
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