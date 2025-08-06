Чернышов, Миндич, Шило: чьими делами занимались детективы НАБУ, к которым силовики пришли с обысками и подозрениями
Среда, 6 августа 2025, 19:27
Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора 21 июля в рамках спецоперации по "нейтрализации российского влияния" на НАБУ провели 49 обысков, среди которых 25 у 16 работников НАБУ. "Украинская правда" публикует список чиновников, делами которых занимались эти детективы.
Источник: статья УП "Летнее контрнаступление. Какие доказательства российского влияния на НАБУ имеет СБУ"
Детали:
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- Руководитель управления детективов в Днепропетровской и Запорожской областях Руслан Магамедрасулов получил подозрение в пособничестве РФ. Сейчас находится под стражей. Как известно УП от топ-чиновников антикоррупционных органов, он участвовал в документировании деятельности бывшего бизнес-партнера и близкого товарища президента, совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича.
- Руководитель управления детективов НАБУ Александр Скомаров занимался делом уже бывшего вице-премьера по вопросам национального единства и товарища президента Алексея Чернышева.
- Руководитель одного из подразделений детективов Михаил Романюк был одним из ключевых детективов по делу бывшего советника Офиса президента и руководителя департамента "И" СБУ Артема Шило. НАБУ и САП подозревают Шило в организации коррупционной схемы, через которую удалось получить почти сотню миллионов гривен на закупках в "Укрзализныце".
- Заместитель руководителя одного из подразделений детективов Роман Недов вел дело о несанкционированном доступе к закрытой части Единого реестра судебных решений, который, по версии следствия, получила группа адвокатов во главе с Дмитрием Борзых. Собеседники УП в антикоррупционной среде называют Борзых неформальным советником генпрокурора и возможным консультантом в работе над законопроектом №12414.
- Старший детектив Бюро Иван Кравчук занимался делом подозреваемого в земельных сделках на миллионы гривен экс-министра аграрной политики Николая Сольского. СБУ пришла к Кравчуку с неотложными обысками, потому что его отец получил паспорт РФ в 1990-х.
- Заместитель руководителя подразделения детективов Виталий Тебекин занимается делами Государственного агентства резерва Украины. Еще летом прошлого года он сообщил управлению внутреннего контроля НАБУ и Службе безопасности Украины, что его родителей, проживающих на временно оккупированной Луганщине, пытались завербовать работники ФСБ. Но силовики доехали к нему с обысками только сейчас.
- Старший детектив Юрий Цветков ведет дела Укргазбанка. К детективу правоохранители нагрянули с обысками, потому что он не сообщил СБУ, что родной брат получил паспорт РФ. Но Цветков утверждает, что не знал об этом, потому что практически не общается с родственником, который остался жить на оккупированной в 2014 году территории Луганщины.