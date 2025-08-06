Чернышов, Миндич, Шило: чьими делами занимались детективы НАБУ, к которым силовики пришли с обысками и подозрениями

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора 21 июля в рамках спецоперации по "нейтрализации российского влияния" на НАБУ провели 49 обысков, среди которых 25 у 16 работников НАБУ. "Украинская правда" публикует список чиновников, делами которых занимались эти детективы.

Источник: статья УП "Летнее контрнаступление. Какие доказательства российского влияния на НАБУ имеет СБУ"

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