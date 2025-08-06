Обстрелы Днепропетровской области: число погибших возросло до четырех

6 августа российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью FPV-дронов и КАБами. Погибли 4 человека, еще 6 пострадали.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение дня Днепропетровская область пережила около семи десятков атак. Агрессор терроризировал три района.

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Больше всего досталось Никопольщине. По тамтешним территориям российская армия била в основном FPV-дронами. Целила и артиллерией. Страдали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская общины.

К сожалению, погибла 65-летняя женщина. Соболезнования родным и близким. Есть и две пострадавшие – 78 и 76 лет. Их доставили в больницу".

фото - сергей лысак

Детали: Также повреждены 10 частных домов и 3 хозяйственные постройки. Возникло несколько возгораний.

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По Синельниковскому району агрессор нанес удары КАБами и БпЛА. Под ударом оказались Межевская и Покровская общины. Повреждены 4 автобуса, 7 частных домов. Два из них загорелись.

По Зеленодольской общине Криворожского района российская армия нанесла удар беспилотником.

Обновлено: Позже Лисак сообщил, что в Никополе в результате артобстрела погибли еще двое мужчин и женщина. Еще четверо пострадали. Уничтожен автомобиль.