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В Белом доме планируют объявить вторичные санкции против России 8 августа

Олег Павлюк, Анастасия ПроцСреда, 6 августа 2025, 20:27
В Белом доме планируют объявить вторичные санкции против России 8 августа
Иллюстративное фото: Getty Images

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что администрация Дональда Трампа планирует объявить вторичные санкции против России 8 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам американского чиновника, встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве в среду "прошла хорошо".

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"Россияне заинтересованы в продолжении диалога с США. Вторичные санкции, как и ранее, планируется ввести в пятницу", – добавил он.

8 августа, как известно, истекает последний, десятидневный дедлайн, который американский президент давал России для согласия на прекращение огня и завершение войны против Украины.

Напомним:

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  • В Кремле заявили, что во время разговора Владимира Путина со Стивеном Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.
  • В течение последних недель Дональд Трамп усилил критику в адрес России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на Путина и заставить его прекратить войну в Украине.
  • В среду США также объявили о дополнительном тарифе в 25% в отношении Индии из-за покупки ею российской нефти.

СШАсанкции
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