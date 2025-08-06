В Белом доме планируют объявить вторичные санкции против России 8 августа

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что администрация Дональда Трампа планирует объявить вторичные санкции против России 8 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам американского чиновника, встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве в среду "прошла хорошо".

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"Россияне заинтересованы в продолжении диалога с США. Вторичные санкции, как и ранее, планируется ввести в пятницу", – добавил он.

8 августа, как известно, истекает последний, десятидневный дедлайн, который американский президент давал России для согласия на прекращение огня и завершение войны против Украины.

Напомним:

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