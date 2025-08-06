В Белом доме планируют объявить вторичные санкции против России 8 августа
Среда, 6 августа 2025, 20:27
Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что администрация Дональда Трампа планирует объявить вторичные санкции против России 8 августа.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: По словам американского чиновника, встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве в среду "прошла хорошо".
Реклама:
"Россияне заинтересованы в продолжении диалога с США. Вторичные санкции, как и ранее, планируется ввести в пятницу", – добавил он.
8 августа, как известно, истекает последний, десятидневный дедлайн, который американский президент давал России для согласия на прекращение огня и завершение войны против Украины.
Напомним:
РЕКЛАМА:
- В Кремле заявили, что во время разговора Владимира Путина со Стивеном Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.
- В течение последних недель Дональд Трамп усилил критику в адрес России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на Путина и заставить его прекратить войну в Украине.
- В среду США также объявили о дополнительном тарифе в 25% в отношении Индии из-за покупки ею российской нефти.