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В Германии хотят сократить выплаты для новоприбывших беженцев из Украины

Олег Павлюк, Анастасия ПроцСреда, 6 августа 2025, 20:46
В Германии хотят сократить выплаты для новоприбывших беженцев из Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Немецкое правительство разработало законопроект, который предусматривает уменьшение социальных выплат для украинцев, только что прибывших в страну - в соответствии с договоренностями в коалиции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Согласно проекту закона, украинцы, которые прибудут в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать "бюргергельд" ("помощь для граждан"), вместо этого им будут выплачивать меньшую помощь как людям, ищущим убежища.

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По оценкам, принятие закона может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого украинского беженца в Германии.

Это решение затронет не менее 21 тысячи украинцев – именно столько въехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

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Напомним:

  • Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы. Правительственная коалиция договорилась, что для беженцев, прибывших с 1 апреля, помощь будет уменьшена.
  • Премьер-министр Баварии и лидер коалиционного Христианско-социального союза Маркус Зюдер призвал исключить из программы повышения выплат всех украинских беженцев, а не только новоприбывших.
  • Но эта идея не нашла широкой поддержки у его коалиционных партнеров.

Германиябеженцы
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