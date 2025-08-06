В Германии хотят сократить выплаты для новоприбывших беженцев из Украины
Немецкое правительство разработало законопроект, который предусматривает уменьшение социальных выплат для украинцев, только что прибывших в страну - в соответствии с договоренностями в коалиции.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Согласно проекту закона, украинцы, которые прибудут в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать "бюргергельд" ("помощь для граждан"), вместо этого им будут выплачивать меньшую помощь как людям, ищущим убежища.
По оценкам, принятие закона может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого украинского беженца в Германии.
Это решение затронет не менее 21 тысячи украинцев – именно столько въехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.
Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.
Напомним:
- Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы. Правительственная коалиция договорилась, что для беженцев, прибывших с 1 апреля, помощь будет уменьшена.
- Премьер-министр Баварии и лидер коалиционного Христианско-социального союза Маркус Зюдер призвал исключить из программы повышения выплат всех украинских беженцев, а не только новоприбывших.
- Но эта идея не нашла широкой поддержки у его коалиционных партнеров.