В Германии хотят сократить выплаты для новоприбывших беженцев из Украины

Немецкое правительство разработало законопроект, который предусматривает уменьшение социальных выплат для украинцев, только что прибывших в страну - в соответствии с договоренностями в коалиции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Согласно проекту закона, украинцы, которые прибудут в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать "бюргергельд" ("помощь для граждан"), вместо этого им будут выплачивать меньшую помощь как людям, ищущим убежища.

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По оценкам, принятие закона может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого украинского беженца в Германии.

Это решение затронет не менее 21 тысячи украинцев – именно столько въехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

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Напомним: