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На фронте произошло 113 боевых столкновений – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 6 августа 2025, 22:50
На фронте произошло 113 боевых столкновений – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

На фронте с начала суток 6 августа произошло 113 боевых столкновений, россияне нанесли 57 авиационных ударов и сбросили 99 управляемых авиационных бомб.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Сегодня противник, по уточненным данным, нанес 57 авиационных ударов, применил 99 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1 564 дрона-камикадзе, осуществил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 12 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении противник в течение дня девять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загризово, в направлении Купянска и Куриловки.

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На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголове, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григоровка.

На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григоровки, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток Силы обороны отразили наступление противника вблизи населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении враг провел восемь наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Торецк, Катериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр.

С начала суток враг 30 раз пытался прорвать нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Попов Яр, Родинское, Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверовое, Удачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении за сегодня украинские воины отбили 13 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка и в сторону населенного пункта Филия.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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