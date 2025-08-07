В Днепре прогремела серия взрывов
Четверг, 7 августа 2025, 01:20
В ночь на 7 августа в Днепре прозвучала серия взрывов на фоне угрозы вражеских беспилотников.
Источник: общественное вещание "Суспільне", председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: По данным "Суспільного", в Днепре прозвучала серия взрывов.
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Лукашук и Лысак призвали жителей Днепра находиться в безопасных местах.
Прямая речь Лысака: "Днепр. Громко. Находитесь в укрытиях".
Обновлено: По данным "Суспільного", в одном из районов Днепра возник пожар после дронной атаки РФ.
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В домах вблизи места попадания выбиты окна.