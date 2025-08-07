В Днепре прогремела серия взрывов

В ночь на 7 августа в Днепре прозвучала серия взрывов на фоне угрозы вражеских беспилотников.

Источник: общественное вещание "Суспільне", председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: По данным "Суспільного", в Днепре прозвучала серия взрывов.

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Лукашук и Лысак призвали жителей Днепра находиться в безопасных местах.

Прямая речь Лысака: "Днепр. Громко. Находитесь в укрытиях".

Обновлено: По данным "Суспільного", в одном из районов Днепра возник пожар после дронной атаки РФ.

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фото: Суспільне

фото: Суспільне

В домах вблизи места попадания выбиты окна.