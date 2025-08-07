Кривой Рог атакуют российские дроны, в городе прогремели взрывы
Четверг, 7 августа 2025, 02:54
В ночь на 7 августа Кривой Рог атаковали российские ударные дроны, в городе прозвучала серия взрывов.
Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, местные паблики, Воздушные силы
Детали: ВС предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Кривого Рога.
Реклама:
Местные паблики сообщили о серии взрывов в городе, эту информацию подтвердил Вилкул.
Прямая речь Вилкула: "Продолжается шахедная атака на город. Серия взрывов".
Что предшествовало: Также этой ночью серия взрывов на фоне угрозы вражеских беспилотников прогремела в Днепре.