Кривой Рог атакуют российские дроны, в городе прогремели взрывы

В ночь на 7 августа Кривой Рог атаковали российские ударные дроны, в городе прозвучала серия взрывов.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, местные паблики, Воздушные силы

Детали: ВС предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Кривого Рога.

Реклама:

Местные паблики сообщили о серии взрывов в городе, эту информацию подтвердил Вилкул.

Прямая речь Вилкула: "Продолжается шахедная атака на город. Серия взрывов".

Что предшествовало: Также этой ночью серия взрывов на фоне угрозы вражеских беспилотников прогремела в Днепре.