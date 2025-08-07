Все разделы
В США задержали военного за попытку передать России секретную информацию об Abrams

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 августа 2025, 04:12
иллюстративное фото: wikipedia

Американский солдат был арестован в городе Эль-Пасо штата Техас в среду по обвинению в попытке передать России конфиденциальную информацию об американских боевых танках.

Источник: CNN, Министерство юстиции США

Детали: Федеральные прокуроры утверждают, что 22-летний Тейлор Адам Ли, который является действующим военнослужащим, дислоцированным в Форт-Блиссе и имеет очень высокий уровень допуска к секретной информации, предложил помощь России и в июне отправил через Интернет техническую информацию о танке M1A2 Abrams.

По словам прокуроров, Ли заявил в Интернете, что "США недовольны мной за то, что я пытаюсь разоблачить их слабые места", и добавил: "На данный момент я даже готов добровольно помогать Российской Федерации любым способом".

Прокуроры также утверждают, что в июле Ли пытался предоставить конфиденциальную информацию об уязвимости танков лицу, которое он считал российским шпионом. В конце месяца, по их утверждению, Ли доставил то, что выглядело как часть танкового оборудования, на склад в Эль-Пасо, штат Техас. После этого, по словам прокуроров, Ли отправил этому лицу сообщение с текстом: "Миссия выполнена".

Кроме вероятного нарушения Закона о шпионаже, который запрещает неправомерное использование информации, касающейся национальной обороны, Ли также обвиняют в попытке экспортировать контролируемые технические данные без лицензии, что является нарушением Закона о контроле за экспортом оружия. Согласно судебным документам, правительство требует задержать его без права на освобождение под залог.

По данным Министерства юстиции, Ли впервые появился в федеральном суде в среду, и пока неизвестно, нанял ли он адвоката.

CNN обратилось к армии США за комментарием.

Роман Рожавский, заместитель директора отдела контрразведки ФБР, заявил в среду, что Ли предоставил информацию лицу, которое он считал сотрудником российской разведки, в обмен на российское гражданство.

"Сегодняшний арест является предупреждением для всех, кто думает предать США, особенно для военнослужащих, которые присягали защищать нашу родину", – добавил Рожавский.

Командующий Контрразведкой армии США, бригадный генерал Шон Ф. Стинчон, назвал арест "тревожным напоминанием о серьезной угрозе", стоящей перед армией США.

"Благодаря упорной работе специальных агентов Контрразведки армии США и наших партнеров из ФБР, солдаты, которые нарушают свою присягу и становятся внутренней угрозой, будут обязательно задержаны и привлечены к ответственности, а мы продолжим защищать персонал армии и охранять оборудование", – заявил он.

