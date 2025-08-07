Все разделы
В войне против Украины Россия потеряла еще 1040 военных

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 августа 2025, 06:50
иллюстративное фото Генштаба

В войне против Украины Россия за прошедшие сутки потеряла 1040 военных, 4 танка и 47 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава / personnel – около (+1040) человек
  • танков – 11076 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 23095 (+4) ед.
  • артиллерийских систем – 31180 (+47) ед.
  • РСЗО – 1456 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 49930 (+163) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57605 (+130) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
