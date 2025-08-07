В войне против Украины Россия потеряла еще 1040 военных
Четверг, 7 августа 2025, 06:50
В войне против Украины Россия за прошедшие сутки потеряла 1040 военных, 4 танка и 47 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.08.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава / personnel – около (+1040) человек
- танков – 11076 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 23095 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 31180 (+47) ед.
- РСЗО – 1456 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49930 (+163) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 57605 (+130) ед.